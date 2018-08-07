أعلنت محافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، اليوم، عن افتتاح عدد من المدارس، غدا، في الرياض، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أنه سيجرى افتتاح 3 مدارس وهم مدرسة العاقولة الابتدائية، ومدرسة الرياض للتعليم الأساسي، ومدرسة عابد عبد العال الثانوية، في إطار تخفيف الكثافة الطلابية من الفصول.

كان محافظ كفر الشيخ، أعلن في وقت سابق، أن المحافظة تستهدف افتتاح 250 مدرسة خلال 24 شهرًا لخفض كثافة الفصول لـ30 طالبًا.