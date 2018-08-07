أعلن نادي بني سويف الرياضي، إيقاف عضو جمعية عمومية وحرمانه من دخول النادي، بناء على توصية المكتب التنفيذي بالنادي، لقيامه بتصرف غير أخلاقي أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي بالنادي، أن مجلس الإدارة عقد اجتماعا في جلسة طارئة بناء على توصية المكتب التنفيذي للنادي، مساء الثلاثاء، حيث قرر إيقاف عضو جمعية عمومية بالنادي، لقيامه بتصرف غير أخلاقي، وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره على الجمعية العمومية مع التوصية بالشطب النهائي.

وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في الشطب بناء على توصية مجلس الإدارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه، للحفاظ على سمعة النادي، الذي يقف مع جميع أعضائه على مسافة واحدة من الجميع دون إنحياز لأحد سوى مصلحة المكان.