تسجيل الدخول

الوطن

أحدث الأخبار

رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة يرفض تحليل المخدرات: "أنا مش سواق توكتوك"

رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة يرفض تحليل المخدرات: "أنا مش سواق توكتوك"

رئيس نادي سموحة: فصل عضو اعتدى على عامل بسبب علبة سجائر

رئيس نادي سموحة: فصل عضو اعتدى على عامل بسبب علبة سجائر

شاب ينتحر بعد رفض حبيبته الزواج منه.. وآخر يفقد عقله بسبب خيانة فتاة

شاب ينتحر بعد رفض حبيبته الزواج منه.. وآخر يفقد عقله بسبب خيانة فتاة

قبل "الحضري".. أبرز المصريين في موسوعة "جينيس" للأرقام السياسية

قبل "الحضري".. أبرز المصريين في موسوعة "جينيس" للأرقام السياسية

إطلاق مبادرة لتجميل وتجديد تمثال سعد زغلول ببنها

إطلاق مبادرة لتجميل وتجديد تمثال سعد زغلول ببنها

إحباط تهريب 8 أجهزة تحويل عملة "بيتكوين" بميناء سفاجا

إحباط تهريب 8 أجهزة تحويل عملة "بيتكوين" بميناء سفاجا

اختيارات الوطن

"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

"بعد ضبطهما قضيتي رشوة".. مهام الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

«إبراهيم» جمع بين الطب والحمام: الدراسة حاجة والموهبة حاجة تانية

الأكثر قراءة

عاجل