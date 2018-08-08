بالفيديو| مصرع شابين داخل بئر للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

البئر الذي ماتوا فيه

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" تقريرًا عن وفاة شابين غرقًا في بئر أثناء تنقيبهم على الآثار بكفر الشيخ.

وجفر 3 شباب على حفر بئر عميقة من أجل البحث عن الآثار بعدما استعانوا بشخص ادعى أنه يتعامل مع الجان من أجل الوصول للآثار المدفونة في الأرض.

وقال عدد من شهود العيان بقرية الحمراوي التابعة لمحافظة كفر الشيخ إنهم سمعوا صوت استغاثة وذهبوا للمكان الذي خرج منه الصوت ليفاجأوا بـ"شخص" يجلس أعلى البئر و3 شباب يصارعون الغرق في مياه البئر.

وأوضح شاهد عيان أن الأهالي ربطوه بحبل وأنزلوه للبئر وأنه أنقذ شخصا وقدموا له الإسعافات الأولية وأنه أصبح بخير بينما لقي الشخصان الآخران مصرعهما قبل وصولهما للمستشفى، مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على الشخص الذي يدعي أنه يتعامل مع الجن.