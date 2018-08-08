أسامة كمال: "قانون جديد لمنع تليفونات التسويق اللي بتيجي لك في أي وقت"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، جزئيًا وكليًا، عند الحائز والمتحكم ومعالجها، مضيفا أن أحكام القانون ستسري على كل من يرتكب جريمة منصوص عليها في القانون سواء مصريين أو أجانب طالما الفعل معاقب عليه في الدولة.

وأضاف خلال حلقة الثلاثاء من برنامجه "مساء dmc": "وداعا لتليفونات التسويق اللي بتجيلك في أي وقت ومن ناس ما تعرفهمش وتلاقيه بيكلمك يبيع لك أي حاجة، وتسأل نفسك جاب تليفوني منين وعرف بياناتي إزاي".

وتابع كمال: "وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال إن مشروع القانون تم إعداده بتكليف من الرئيس السيسي لرفع مستوى أمن البيانات في مصر وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني بوضع التزامات على المتحكم والمعالج لضبط عملية معالجة البيانات الشخصية إلكترونيا".

من جهته كشف الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أن القانون سيحال للمناقشة بلجنة الاتصالات واللجنة التشريعية لمجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أن القانون الجديد تم استنساخه من القانون الأوربي مع إجراء بعض التعديلات المناسبة للبيئة التشريعية المصرية.