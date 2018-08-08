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إحالة إمام ومقيم شعائر بالمنيا للمحاكمة تسببا في حريق مسجد ووفاة مصلين

إحالة إمام ومقيم شعائر بالمنيا للمحاكمة تسببا في حريق مسجد ووفاة مصلين

إيمليانو زاباتا.. الأسطورة التي حولها فؤاد المهندس إلى "فتوة الحسينية"

إيمليانو زاباتا.. الأسطورة التي حولها فؤاد المهندس إلى "فتوة الحسينية"

"حرب الشائعات" في ندوة لـ"الدفاع" بالتعاون مع "التعليم العالي"

"حرب الشائعات" في ندوة لـ"الدفاع" بالتعاون مع "التعليم العالي"

"الإفتاء": القاعدة تمثل التهديد الأول لدول الساحل الخمس وشمال أفريقيا

"الإفتاء": القاعدة تمثل التهديد الأول لدول الساحل الخمس وشمال أفريقيا

رئيس هيئة الكباري: إلقاء قمامة على الطريق الدائري وراء التكدس المروري

رئيس هيئة الكباري: إلقاء قمامة على الطريق الدائري وراء التكدس المروري

غدا.. ندوة دينية لـ143 حاجا من وكلاء النيابة والمستشارين بنادي القضاة

غدا.. ندوة دينية لـ143 حاجا من وكلاء النيابة والمستشارين بنادي القضاة

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تحديات تواجه «الأرثوذكسية».. الأديرة «المزيفة».. والتبرعات الوهمية باسم الدين

تحديات تواجه «الأرثوذكسية».. الأديرة «المزيفة».. والتبرعات الوهمية باسم الدين

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«نقص أدوية الأنسولين» وارتفاع أسعارها يثير غضب المرضى.. والصيادلة: أدوية «السكر» صعب استبدالها

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