قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم جدا بسبب أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنتجت الكثير من المعلومات وباتت التكنولوجيا تربط المعلومات ببعضها، والخروج بنتائج قد تمس أمن وخصوصية المواطن.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه أول ميزة للقانون حماية خصوصيات المواطن، موضحا أن "الهاتف المحمول له حرمة تشابه حرمة المنزل، وأصبح غير مسموح إرسال رسائل إعلانية للمواطنين قبل الاستئذان، وغير ممكن استخدام البيانات أو رقم الموبايل قبل الاستئذان".

وتابع أن مصر تسعى لتكون مركز لقواعد البيانات ومراكز البيانات العالمية، وهذا مجال استثمار كبير يخلق فرص عمل، ويخلق استثمار مباشر في مصر، مؤكدا أن القانون ينص على إنشاء مركز لحماية البيانات لوضع ضوابط لاستخدم البيانات، وكل من يريد استخدام بيانات أي مواطن أن يحصل على رخصة من هذا الجهاز، وهذا الجهاز يلزم مشغل البيانات بضوابط معينة إذا أخل بها هناك عقوبات جنائية ومالية بالقانون.

واستكمل طلعت أن القانون الجديد مرتبط بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويشتركان في حماية بيانات المواطن وتنظيم استخدام شبكة الإنترنت.