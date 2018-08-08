قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، إن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية من أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية لما تمتلكه من قدرة على اتخاذ قرارت فاعلة تنعكس على زيادة على حجم التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإفريفية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن مصر تسعد دائما باستضافة أشقائها من كل الدول الإفريقية، وأنها حريصة على دفع عملية التنمية في القارة بأكملها، من منطلق الحرص على تأكيد وترسيخ هويتها وانتمائها الإفريقي الذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور.

وأكد مدبولي أن مدينة السلام شرم الشيخ تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع كل دول قارة إفريقيا، حيث استضافت مدينة السلام قمة تكتلات الكوميسا، وشرق إفريقيا 2015.

وأوضح مدبولي أن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نسختها الحالية تكتسب أهمية متزايدة من منطلق الموضوعات التي تناقشها، مؤكدا تطلعه بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي من خلال تعزيز جهود الإصلاح المالي والهيكلي الذي يحقق بهدف تنمية الاقتصاد الإفريقي.