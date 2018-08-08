ضبطت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم، 295 سائقا يقودون مركبات ودرجات نارية برخص قيادة وتسيير منتهية في حملة مرورية وأمنية مكبرة.

وتلقى اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد حكيم أحمد شلبي وكيل إدارة المرور، بضبط 175 سائق دراجة نارية ومركبة متنوعة برخصة تسيير منتهية، وضبط 120 آخرين برخصة قيادة منتهية في حملة مرورية جابت المراكز الإدارية الخمسة.

وتبين قيام حملة أمنية مكبرة بمراكز "الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط"، بقيادة المقدم سليمان حيدر وكيل ثاني إدارة المرور، والرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور، وتمكنت الحملة من ضبط 3 مركبات دون طفاية حريق، وتحرير 997 مخالفة نموذج 125 مرور.

تحررت المحاضر اللازمة، وتحفظت إدارة المرور على المركبات المخالفة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.