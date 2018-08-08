أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة 3 أطباء للتحقيق بمستشفى طوخ المركزي بسبب عدم التواجد في العمل رغم توقيعهم حضور في سجلات المستشفى.

وأوضح الطباخ في تصريحات صحفية، أنه أثناء تفقد سير وانتظام العمل بالمستشفيات للوقوف على حقيقة مدى تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى والاستماع إلى شكاوى المرضى وبالتفتيش بين سجلات المستشفى والأطباء الفعليين المتواجدين تبين عدم تواجد 3 أطباء رغم توقيعهم حضور في السجلات.

وأوضح أنه أمر على الفور بإحالتهم للتحقيق لكي يكونوا عبرة لغيرهم في كافة المستشفيات والوحدات الصحية حفاظا على حقوق المرضى في الخدمة الصحية.