شهدت مدينة قليوب، حادثا مأساويا، حيث لقيت طفلة، 11 سنة، مصرعها أثناء استقلالها "توك توك"، وبمجرد أن أخرجت رأسها منه أثناء السير في أحد الشوارع جاء آخر من الطريق المقابل مسرعا وارتطم برأسها، ولقيت مصرعها في الحال.

نقلت جثة الطفلة إلى مستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إشارة من المستشفى بوصول "هنا. ع"، جثة هامدة إثر عدة إصابات.

انتقل المقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الطفلة ارتطم رأسها عقب خروجها بـ"التوك توك" المقابل فلقيت مصرعها في الحال.