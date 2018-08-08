تقدم "الوطن" لكم موجزا لأهم أخبار برامج "التوك شو" المذاعة عبر الفضائيات، حيث حل الفنان محمد صبحي ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc":

بالفيديو محمد صبحي مهاجما الإعلام المصري: "القنوات كلها بقت شبه بعض"

محمد صبحي: "لما القنوات تقدم كل ما هو تافه يبقى فيه شيء خطأ بالإعلام"

محمد صبحي عن الضرائب على المسرح: "قريب هفتح بقالة"

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لمدرس فلسفة يستخدم "3 خرفان" أثناء شرحه لدرس بأحد مراكز الدروس الخصوصية.

بالفيديو مدرس يستعين بـ"3 خرفان" لشرح درس خصوصي ويغني "نعجة"

وأجرى الفنان هاني شاكر مداخلة مع نفس البرنامج للتعليق حول إصابة إليسا بسرطان الثدي:

بالفيديو هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان

بالفيديو هاني شاكر يتذكر ابنته الراحلة بعد إصابة إليسا بالسرطان

وعرض الإبراشي فيديو لمشاركة سابقة لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم، المقبوض عليه بتهمة الرشوة، في حلقة سابقة للبرنامج أثناء مناقشة مسألة عمل تحليل تعاطي المخدرات لرؤساء الأحياء.

رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة يرفض تحليل المخدرات: "أنا مش سواق توكتوك"

كما عرض فيديو مأساوي عن تعرض بعض الشباب للانتحار والجنون بسبب رفض بعض الفتيات الارتباط بهم.

شاب ينتحر بعد رفض حبيبته الزواج منه.. وآخر يفقد عقله بسبب خيانة فتاة