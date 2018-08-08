أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الوادي الجديد، اليوم، تقديم أمصال مضادة للسم والعقارب والثعابين لـ117 مواطنا تعرضوا للدغات، بالمراكز الإدارية منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى 6 أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور صلاح محمد مدير إدارة الطب الوقائي، تقديم الأمصال لـ99 مواطنًا، تعرضوا إلى لدغات عقارب وثعابين على مدار شهر يوليو المنقضي، ولـ18 آخرين تعرضوا إلى لدغات ثعابين من يوم 1 وحتى 6 أغسطس الجاري.

وأضاف صلاح، أن المحافظة نظرا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها لدغات العقارب وتتولي إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، مشيرة إلى توافر كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.