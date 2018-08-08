أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تأسيس جمعية تحمل اسم "مصر تستطيع"، يتم من خلالها التواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج.

وأضافت مكرم، خلال لقاء لها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارتي الإنتاج الحربي والتعليم العالي، أكثر الوزارات استفادة من علماء جمعية "مصر تستطيع".

وأوضحت مكرم أنها اجتمعت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتشاور حول الاستفادة من الأطباء المصريين العاملين بالخارج.

ولفتت مكرم أنها تشاورت لبحث إمكانية تحويل المصريين بالخارج لأموالهم عن طريق البريد المصري، بدلًا من استخدامهم للبنوك في التحويلات الشهرية لأسرهم.