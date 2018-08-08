أنهت وزارة الآثار، أعمال درء الخطورة وإعادة وضع الشدات المستخدمة في صلب منازل سقيفة رضوان الأثرية بالخيامية، وتأمين جزء من المرحلة الثالثة من مشروع تطويرها، وذلك بعد ارتطام أحد السيارات المحملة بالبضائع يوم 5 أغسطس 2018، بأحد هذه الشدات الخشبية ما أدى إلي سقوطها

صرح بذلك جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مؤكدًا عودة المنطقة إلى طبيعتها وتأمين المنشأة الأثرية بالكامل، مشيرًا إلى أن سقيفة رضوان أسسها الأمير رضوان بك عبدالله الفقاري؛ أصل الأمراء الفقارية والمؤسس الحقيقى لفرقة القارية وصاحب عمائر رضوان بك بالخيامية ويطلق عليه "بيت مجد والرئاسة".

يشار إلى أنه بُنى هذا الأثر على مساحة 2600 متر، ‎وتشمل أعمال ترميم السقيفة حماية المأذنة والمنزل والوكالة التي يرجع بناؤها إلى عام 1065 ـ 1066.