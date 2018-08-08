قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع التشاوري للهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية والصحف الخاصة، على إصدار عدة توصيات وكانت كالتالي:

- تشكيل لجنة من المؤسسات الثلاث لإعادة سياسية التوزيع للصحف.

- دراسة رفع أسعار الصحف بدًءا من 1 سبتمبر.

- إجراء دراسة لدعم الورق.

- دراسة جدوى لإنشاء مصنع ورق.

جاء ذلك في الاجتماع الذي دعت له الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة بمقر الهيئة لمناقشة الزيادات الكبيرة في أسعار أوراق الصحف وأسعار طباعة الصحف المصرية في ظل الظروف الراهنة.

وذلك في إطار الحفاظ على الصحافة المصرية العريقة وبحث اتخاذ حلول بديلة للحفاظ على هذه الصناعة الضخمة التي تمتلك مصر فيها كل أدوات الريادة، واستمرار الدور التنويري الذي تلعبه الصحافة المصرية.‎