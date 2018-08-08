عقدت وحدة تنفيذ مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية SRSSP بالدقهلية، اليوم، جلسة لدراسة الأثر البيئي والمجتمعي بتجمع قروي برهمتوش بمركز السنبلاوين، الذي يضم قرى "برهمتوش، وكفر العنانية، كفر الشهيد مصطفى حمودة، وكفر عبدالأمين حسب الله"، التي من المخطط تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها، بتوجيهات المهندس عزت الصياد رئيس شركة مياه الدقهلية، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية خلال تنفيذ المشروع.

حضر الجلسة كلا من منال الغندور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ووحدة إدارة البرامج PMU، ووحدة تنفيذ البرنامج بالشركة، PIU، والمكتب الاستشاري الدولي PMCF، ومكتب استشاري دعم التنفيذ ISC-1، وممثلين من الوحدات المحلية ببرهمتوش، وطوخ، ورؤساء الأقسام بمديرية المساحة، وبعض العاملين بالوحدات المحلية، وممثلي المجتمع المدني، وعدد من الأهالي.

وتناول اللقاء استعراض التصميمات المنشورة للمشروع، والأعمال المخطط تنفيذها، والحديث عن دور المجتمع في المشاركة قبل وأثناء تنفيذ المشروع.

كما استعرض سبل التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بالإضافة للاستماع لجميع الاستفسارات الواردة من المواطنين والرد عليها.