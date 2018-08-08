أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رفع حالة الاستنفار، وإغلاق بعض الطرق في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان جيش الاحتلال، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نظرا لتصريحات صادرة عن حماس، ورصد إخلاء مواقع تابعة لمنظمة حماس، تقرر في القيادة الجنوبية العسكرية رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

واستدرك،: "ما عدا عن ذلك، لم تصدر أية تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية"، مضيفا أن جيش الاحتلال يتحرك لحماية مواطني إسرائيل، فهو جاهز لسيناريوهات متنوعة".

وكان جيش الاحتلال قد قتل، أمس، فلسطينيين اثنين من حركة حماس، أَقر لاحقا بأنه قتلهما بالخطأ.