اجتمع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، مع مديري مستشفيات الصحة بالإسكندرية من جميع القطاعات (الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والجيش والشرطة)، للوقوف على ما جرى تنفيذه في خطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد بسيوني السكرتير المساعد بالمحافظة، والمقدم محمد أبو الدهب الرقابة الإدارية، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومديري المستشفيات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن عدد 1155 قرارا لحالات قوائم الانتظار بمستشفيات محافظة الإسكندرية جرى الانتهاء من إدخال جميع بياناتها على قاعدة البيانات وميكنة القوائم وذلك لتيسير التعامل مع جميع الحالات وتوزيعها على المستشفيات.

وأشار إلى أن مستشفيات المحافظة تعاملت مع عدد 279 حالة من أصل 1155 لحالات القوائم بنسبة 25% من قوائم الانتظار بالإسكندرية، موضحا أن تلك الحالات التي دخلت العمليات كانت في تخصصات العظام والرمد والمفاصل.

وكلف المحافظ مديري المستشفيات بوضع آلية لمتابعة حالات قوائم الانتظار بعد الانتهاء من العمليات الخاصة بهم، مؤكدا أن هدفنا جميعا هو إنجاح المبادرة في أعلى مستوى لها.

وتأكد المحافظ من مدى جاهزية المستشفيات بالإسكندرية والقدرة التشغيلية لها لاستقبال حالات قوائم الانتظار، مستفسرا من مديري المستشفيات عن وجود أي متطلبات أو نقص مستلزمات طبية لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ووجه مديري المستشفيات بالحصر الفوري لأي مستلزمات طبية ناقصة خاصة بالتعامل مع حالات قوائم الانتظار للعمل على توفيرها في الحال.

وأضاف المحافظ أننا نعمل على القضاء على قوائم الانتظار في جميع مستشفيات محافظة الإسكندرية خلال فترة 6 أشهر تنفيذا لتكليفات الرئيس، مشيرا إلى أن هناك خطة موحدة لكافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة، كما أنه جاري العمل بشكل مكثف وسريع للتخلص من قوائم الانتظار الحالية في المدة الزمنية المحددة لها.