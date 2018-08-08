عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا بمكتبه مع المجلس القومي للسكان؛ لاستعراض ما نفذ من الخطة السكانية السنوية لمحافظة الإسكندرية، ومناقشة المعوقات التي تواجه المجلس لخفض معدلات الكثافة السكانية بالمحافظة، وتأكيد دور فرع المجلس القومي للسكان في متابعة الأنشطة السكانية التي تتم عن طريق جميع الجهات.

ووجه المحافظ، المجلس القومي للسكان ببذله مزيدًا من جهد والتنسيق بين كل الجهات بالمحافظة للتقليل من معدلات المواليد بشكل يتناسب مع الدخل القومي، و إعادة توزيع السكان بالشكل الصحيح الذي يضمن توصيل كل الخدمات للمواطنين؛ لتحقيق نوع من أنواع المساواة بين كل طبقات المجتمع. وأكد أن خفض عدد المواليد سيؤثر بشكل كبير وملحوظ على الدخل القومي والتعليم وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، ما يؤثر على مستقبل الدولة بأكملها، مطالبًا المجلس بتحديد المعوقات التي تواجهه في المحافظة لحلها وعمل تقرير يشمل جدول للقوافل واحتياجاتها والجهات المشاركة بها.

وشدد المحافظ على ضرورة التوعية المستمرة للمواطنين بأضرار الكثافة السكانية، وخصوصًا في دور العبادة مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بالأماكن الواجب استهدافها، وتسهيل إجراءات الحصول على وسائل تنظيم الأسرة على المواطنين.

وأشار سلطان إلى أن الحد من نسبة المواليد شيء مهم حيث إن الزيادة السكانية تمثل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من وراء هذه الاجتماعات هو توفير بيئة مناسبة للمواطن السكندري مع توفير كل الخدمات الطبية والتعليمية لجميع الفئات.