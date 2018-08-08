ألقت إدارة البحث الجنائي في المنيا، اليوم، القبض على المتهم الذي أشعل النار في منزله بمدينة سمالوط، مستخدمًا أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن مصرع زوجته وأبنائه الثلاثة، وفرهاربًا منذ نحو أسبوع.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بتمكن حملة أمنية بقيادة الرائد أحمد لبيب رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، ومعاونة النقباء محمد يوسف، ومحمد عليوة، من ضبط "ميلاد.م.أ"، 45 عامًا، تاجر خردة، والذي أشعل النيران في منزله مستخدمًا أسطوانة بوتاجاز، وأسفر عن مصرع زوجته "لوزا.س.ع" 35 عامًا، وأبنائه الثلاث "مارينا 15 عامًا، ومادونا 13 عامًا، وميخائيل 11 عامًا، وفر هاربًا، حيث ضبط مختبئًا في القاهرة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقرر أن تراكم الديون عليه، دفعته للتخلص من أسرته، بسكب البنزين في المنزل وإشعال النيران بهم، وقال إنه شعر بالخوف الشديد، لذا قرر الهرب، كما هداه تفكيره إلى التخلص من نفسه بعد ارتكاب جريمته، وأنه تردد في تسليم نفسه للشرطة أكثر من مرة، مؤكدًا أنه يشعر بالندم الشديد على ما فعله، وأنه يرحب بإعدمه حتى يستريح ضميره.