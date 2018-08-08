أعفت إندونيسيا واردات التمر وزيت الزيتون الفلسطيني من الضرائب والرسوم، حسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وقال عزمي عبد الرحمن، الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن الحكومة الاندونيسية أعفت التمر وزيت الزيتون من الضرائب.

وعد "عبد الرحمن" الخطوة التي بادرت بها إندونيسيا بـ"الإيجابية، وفي إطار دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده"، ولفت إلى أن سفير فلسطين في إندونيسيا، زهير الشن، وقع اتفاقية مع وزير التجارة الإندونيسي "انغريتاستو لوكيتا"، للإعفاء الضرائب، الثلاثاء.

وتنتج فلسطين نحو 15 ألف طن من التمور سنويا، مقابل 19 ألف طن من زيت الزيتون، حسب أرقام رسمية فلسطينية.