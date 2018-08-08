أنهت اليوم، مديرية التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي انطلقت السبت 11 أغسطس ومستمرة حتى الإثنين 20 أغسطس الجاري.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى منها المحافظة، والتموين والكهرباء والصحة ومديرية الأمن والتأمين الصحي وشركة المياه وغيرها لتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين وحل المعوقات كافة برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأضاف عقل، أنه تم تجهيز 6 لجان لاستقبال ما يقرب من 165 طالبًا لامتحان الثانوية العامة للدور الثاني هذا العام.

وقال عقل إنه تم الانتهاء من تجهيز 6 استراحات بجنوب سيناء لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الدور الثاني وتزويدهم بمستلزمات المعيشة لراحة الملاحظين، موضحًا أن مدينة الطور بها استراحة بمدرسة الزهور الابتدائية كما توجد استراحة بمدينة شرم الشيخ بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية أما استراحة مدينة دهب مقرها مدرسة دهب الثانوية الصناعية كما توجد استراحة بمدينة نويبع بمدرسة مجمع نويبع الابتدائي.

وتوجد مدينة أبو رديس بها استراحة بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية لغات والاستراحة الأخيرة مقرها مدينة رأس سدر ومقرها الاستراحة الرئيسية للمعلمين بمبنى مدرسة السادات الثانوية.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة يترأسها مصطفى الزغبى وكيل المديرية وعضوية كلا من عبدالله عبيد، مدير إدارة الشؤون التنفيذية وعادل عبد الرحمن مدير مكتب وكيل الوزارة.