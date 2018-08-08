قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر بدأت برنامجا مشتركا مع الصين لمبادلة الجنيه المصري باليوان الصيني، مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أنه تم توقيع اتفاق بين البنك المركزي الصيني والمصري بقيمة 3.2 مليار دولار للحصول على الصادرات الصينية بالجنيه المصري، وتوريد المنتجات المصرية باليوان الصيني، مشيرا إلى معاناة مصر من فجوة تمويلية بقيمة 23 مليار دولار خلال مدة البرنامج.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى توقيع اتفاق منذ فترة مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لتبادل الأوراق المالية.