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كرم جبر: المؤسسات الصحفية تستهلك بـ 750 مليون جنيه ورق سنويا

كرم جبر: المؤسسات الصحفية تستهلك بـ 750 مليون جنيه ورق سنويا

نقيب الصحفيين يثمن فكرة إنشاء مصنع للورق: المهنة تستحق دعم "المالية"

نقيب الصحفيين يثمن فكرة إنشاء مصنع للورق: المهنة تستحق دعم "المالية"

توقعات "الأرصاد" لطقس غدا الخميس: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس غدا الخميس: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مسؤول بـ"الزراعة": حريصون على متابعة الحقول من فتك الآفات والحشرات

مسؤول بـ"الزراعة": حريصون على متابعة الحقول من فتك الآفات والحشرات

نقل 10 أسر من مساكن الإيواء بعين الصيرة إلى مدينة بدر

نقل 10 أسر من مساكن الإيواء بعين الصيرة إلى مدينة بدر

غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.. وقصف موقعا في بيت لاهيا

غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.. وقصف موقعا في بيت لاهيا

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