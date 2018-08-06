كشف مصدر كنسي بدير الأنبا مقار في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، عن أن الراهب أشعياء المقاري، المُجرد من الرهبنة بقرار من البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاول الانتحار بتناول مادة سامة، اليوم الإثنين، بعدما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، قرارا بتجريده من رهبنته وعودته لاسمه "وائل سعد تواضروس".

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه جرى احتجاز الراهب أشعياء المقاري، بالعيادات الطبية بدير الأنبا مقار بوادي النطرون، إلى أن قررت النيابة العامة، إخلاء سبيله.

وكان دير الأنبا مقار، شهد أيضا محاولة انتحار الراهب فلتاؤس المقاري، بقطع شرايين يديه والقفز من الطابق الرابع بالعيادات الطبية في الدير، ونقل إلى أحد مستشفيات القاهرة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتمدت أمس الأحد، قرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتجريد الراهب أشعياء المقاري من رهبنته وعودته لاسمه العلماني "وائل سعد تواضروس".

وجاء فى نص بيان الكنيسة: "بعد التحقيق الرهبانى بواسطة لجنة خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية لشئون الرهبنة والأديرة، مع الراهب أشعياء المقارى بخصوص الاتهامات والتصرفات التى صدرت عنه والتى لا تليق بالسلوك الرهبانى والحياة الديرية والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة من الفقر الاختيارى والطاعة والعفة، قررنا تجريد الراهب المذكور وطرده من مجمع دير القديس العظيم مكاريوس الكبير بوادى النطرون (دير الأنبا مقار) وعودته إلى اسمه العلمانى وائل سعد تواضروس وعدم انتسابه إلى الرهبنة مع حثه على التوبة وإصلاح حياته من أجل خلاصه وأبديته".