حقق ألبوم الفنان تامر حسني الجديد تحت عنوان "عيش بشوقك"، نجاحًا كبيرًا حيث تصدر، فور طرحه الأسوق، المبيعات في مصر، محتلاً المرتبة الأولى في "فيرجن"، كما أوشكت الطبعة الأولى على النفاذ بشكل كامل من جميع الأماكن التي طرحت به.

وعبر تطبيق "أنغامي"، حصد تامر، المركز الأول في الأغاني الأكثر استماعًا في العالم، من خلال أغنيته الجديدة "ناسيني ليه"، والتي تُعد واحدة من ضمن الألبوم الجديد "عيش بشوقك"، إذ أنه تفوّق على المطرب "Drake"، الذي احتل المركز الثاني في "Top Ten"، من خلال أغنية "IN My Feelings"، ضمن ألبومه "Scorpion".

أغنية "100 وش" التي غناها مع أحمد شيبة، ودياب ومصطفى حجاج، حصدت نحو 6 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، واحتلت قائمة "تريند" موقع "يوتيوب" على مستوى مصر، كما حققت أغنية "عيش بشوقك" أكثر من 15 مليون مشاهدة، بينما حصدت أغاني الألبوم كافة، أكثر من 47 مليون مشاهدة، منذ طرحه وحتى الآن.