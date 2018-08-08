أعلنت المؤسسة العربية ﻹعداد القادة وتنمية المهارات عن انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب الأول لريادة الأعمال 2030، غدا الخميس، بقاعة المؤتمرات بمركز التعليم المدني التابع لمركز شباب الجزيرة أمام اتحاد الكرة المصري.

وقال السيد مصيلحي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن فكرة تنظيم المؤتمر جاءت بالتوازي مع ما تقوم به مصر من مشروعات قومية يتم تنفيذها بأيادي شبابية وفقًا لرؤية مصر 2030 الشبابية"، موضحًا أن مشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال ورجال الأعمال المصريين والأجانب.

وأوضح مصيلحي أن محاور عمل المؤتمر تدور حول تحفيز الفكر الريادي للشباب، والتدريب ودوره في تنمية المهارات الريادية، وعرض قصص نجاح رجال الأعمال ودورهم في بناء مصر الحديثة، على أن تبدأ فعاليات المؤتمر من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساء.