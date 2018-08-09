الحماية المدينة بالدقهلية تسيطر على حريق في قش أرز في "برمبال القديمة"

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق نشب في كميات من قش الأرز بإحدى قرى مركز منية النصر.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكمية من قش الأرز بقرية "برمبال القديمة".

انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين أن قش الأرز ملك "جمعة. ح. ع"، 40 سنة، فلاح، وبسؤاله، في محضر الشرطة، علل الحريق إلقاء احد المارة عقب سيجارة مشتعل بإهمال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.