عاجل| حبس رئيس حي الهرم 4 أيام في اتهامه بالرشوة

أمر المستشار حاتم أحمد فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، حبس المتهم إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم وثلاثة آخرين "الراشين" أربعة أيام، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في اتهامه بتلقي رشوة.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار نهاد أبو النصر رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، عن تلقي رئيس حي الهرم رشوة عينية ومالية، عبارة عن عقارات ووحدات سكنية ومنقولات وأجهزة تكييف ومحمول، بالإضافة إلى تلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة واستغلال نفوزة ومنصبة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رئيس حي الهرم وثلاثة آخرين، أول أمس الثلاثاء بتهمة تلقية رشوة داخل مكتبة بحي الهرم مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون.