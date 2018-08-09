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مصادر: 150 ألف طالب تظلموا من نتائج «الثانوية»

مصادر: 150 ألف طالب تظلموا من نتائج «الثانوية»

اليوم غلق باب التسجيل لطلاب «تنسيق المرحلة الثالثة» مؤقتاً.. و42 ألف طالب يسجلون رغباتهم

اليوم غلق باب التسجيل لطلاب «تنسيق المرحلة الثالثة» مؤقتاً.. و42 ألف طالب يسجلون رغباتهم

الحماية المدينة بالدقهلية تسيطر على حريق في قش أرز في "برمبال القديمة"

الحماية المدينة بالدقهلية تسيطر على حريق في قش أرز في "برمبال القديمة"

عاجل| حبس رئيس حي الهرم 4 أيام في اتهامه بالرشوة

عاجل| حبس رئيس حي الهرم 4 أيام في اتهامه بالرشوة

تشميع محل جزارة ضبط داخله 600 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بشبرا

تشميع محل جزارة ضبط داخله 600 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بشبرا

توقعات طقس الخميس 9/8/2018.. والعظمى بالقاهرة 36

توقعات طقس الخميس 9/8/2018.. والعظمى بالقاهرة 36

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لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

توقعات "الأرصاد" لطقس الخميس: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الخميس: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لوحة "مليكة" تستحق الذهب.. قصة فتاة مصرية حسمت مسابقة دولية في اليابان

لوحة "مليكة" تستحق الذهب.. قصة فتاة مصرية حسمت مسابقة دولية في اليابان

10 معلومات عن ضابط "متطرف" انضم لقناة "الشرق" ومحكوم عليه بـ5 سنوات

10 معلومات عن ضابط "متطرف" انضم لقناة "الشرق" ومحكوم عليه بـ5 سنوات

بالصور| تفاصيل ما حدث في الكنيسة منذ مقتل رئيس دير أبو مقار

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