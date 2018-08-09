بالفيديو| محافظ الدقهلية يكافئ شابا تزوج دون "شبكة ونيش وزفة عِزال"

قال الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية، إنه يؤيد كل المبادرات التي انطلقت في الدقهلية لتيسير إجراءات الزواج على الشباب.

وأثنى شعراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" عبر فضائية "النهار" على الشاب الذي قرر الزواج دون شبكة ونيش وزفة في إحدى قرى الدقهلية.

وقرر شعراوي مكافاة هذا العريس بمبلغ مالي هدية شخصية منه لهذا الشاب الذي قرر ترك هذه العادات المغلوطة قائلًا: "ليك عندي هدية الصباحية بتاعتك".

ونصح شعراوي الشباب الذي يمتلك المال لاقتناء النيش والأثاث الغالي بشراء أثاث متوسط السعر وإقامة مشروع له بباقي المبلغ المتوفر معه.