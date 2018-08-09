قالت الدكتورة رشا زيادة مدير الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، إن مانشيتات الصحف الصادرة اليوم عن وجود الأدوية المسرطنة بالصيدلية تثير البلبلة في مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" عبر فضائية "النهار"، أن الصيدليات لن تضار من قرار وزارة الصحة بحظر بيع بعض الأدوية لتسببها في الإصابة بالسرطان لأن الموزعين سيسحبون الدواء مرة أخرى ولن تضار الصيدليات في ذلك.

وأكدت زيادة أن مفتشي وزارة الصحة يراقبون الصيدليات حاليًا للتأكد من سحب جميع الأدوية التي أمرت الوزراة بسحبها.