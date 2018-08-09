"الصحة": وفاة رابع حاج مصري بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فجر الخميس، وفاة رابع حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وذلك لحاجة تدعى أماني محمود عبدالفتاح درويش، من محافظة الفيوم، تبلغ من العمر 45 عاما، وتتبع حج السياحة البري.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة جلطة في الرئة، وذلك في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، لافتا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، مضيفا أن هناك تنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.