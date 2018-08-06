توقعات "الأرصاد" لطقس الثلاثاء: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، توقعاتها لطقس، غدا الثلاثاء، الموافق 7 أغسطس، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة، بمختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

- القاهرة:

العظمى 36، والصغرى 27.

- الإسكندرية:

العظمى 31، والصغرى 24.

- بورسعيد:

العظمى 31، والصغرى 26.

- الإسماعيلية:

العظمى 36، والصغرى 26.

- الفيوم:

العظمى 37، والصغرى 24.

- المنيا:

العظمى 38، والصغرى 24.

- أسيوط:

العظمى 38، والصغرى 24.

- أسوان:

العظمى 42، والصغرى 29.

- الأقصر:

العظمى 42، والصغرى 27.

- الغردقة:

العظمى 39، والصغرى 30.

- شرم الشيخ:

العظمى 38، والصغرى 31.