دعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس، دول أمريكا اللاتينية إلى توجيه إدانة حازمة، لسياسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ومطالبته بالتنحي عن السلطة.

وبعد مشاركتها الثلاثاء في بوجوتا في حفل تنصيب الرئيس الجديد إيفان دوكي، توجهت الى مركز كوكوتا الحدودي الذي تتدفق عبره أعداد كبيرة من الفنزويليين الهاربين من الأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم إلى كولومبيا.

وقالت هايلي: "نحن بحاجة إلى أن يتحدث كل رئيس دولة في المنطقة" عن الوضع في فنزويلا، "عليهم ألا يصمتوا، عليهم أن يدينوا ما يفعله مادورو".

وأضافت: "حان الوقت لكي تدين دول المنطقة التي تعاني من مشكلات الهجرة مادورو وتقول له إن الوقت حان لكي يرحل".

دخل أكثر من مليون شخص إلى كولومبيا من فنزويلا خلال الأشهر الستة عشر الماضية وفق السلطات التي تقول إن غالبيتهم أعربت عن رغبتها في عدم العودة، وتتوجه أعداد من الفنزويليون كذلك الى البرازيل.