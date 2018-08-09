استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور محمد هيثم عيسى وزير الصحة الليبي المكلف، لتعزيز سبل التعاون في المجال الصحي بين البلدين، بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء العباسية.

حضر اللقاء الملحق الطبي الليبي في القاهرة، ورئيس هيئة الإسعاف الطائر الليبي، وكبار المسؤولين في وزارة الصحة الليبية، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد محيي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد المشرف على العلاقات الخارجية والسياحة العلاجية، والدكتورة رنا زيدان مدير إدارة العلاقات الخارجية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة طرق علاج المقيمين الليبين في مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك مستشفيات القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة، إضافة إلى تدريب الأطباء الليبيين في المستشفيات المصرية، وخصوصًا في مجال طب الأسرة، وتدريب المسعفين الليبين على الإسعاف الطائر، والإخلاء الجوي لمناطق الكوارث، الأمر الذي استجابت إليه وزيرة الصحة على الفور، ووجهت بتوفير سبل الرعاية للأشقاء الليبيين.

وأشار إلى أن وزير الصحة الليبي، طلب إبرام بروتوكول تعاون مع بعض مستشفيات وزارة الصحة المصرية تحت إشراف اللجنة العليا للسياحة العلاجية، كما طلب أيضا الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس "سي"، وعقد بروتوكول تعاون في المسح الشامل "لاكتشاف المرض" للمقيمين الليبيين في مصر وعلاجهم أسوة بالمصريين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني واللوجستي في مجال اللقاحات والطعوم للجانب الليبي، ومن جانبها رحبت وزيرة الصحة وأبدت استعداد الوزارة بالموافقة على كل طلبات الجانب الليبي.

وفي نهاية اللقاء، أعربت وزيرة الصحة، عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء الليبيين سواء المقيمين في مصر أو القاطنين في بلدهم، قائلة "إننا أمة وشعبا واحد وتربطنا علاقة الدم والنسب والصداقة بين الشعبين".