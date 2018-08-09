أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، اتصالات دولية مكثفة على كافة المستويات لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأبناء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس نبه إلى خطورة هذا التصعيد، ودعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي، وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

واستشهد فجر الخميس 3 فلسطينيين، بينهم سيدة حامل، وطفلتها البالغة من العمر عاما ونصف العام، وأصيب 12 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق بغزة، ويتعرض القطاع منذ مساء أمس الأربعاء لقصف من مقاتلات إسرائيلية.