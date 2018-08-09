"العمليات المشتركة للمقاومة": جولة التصعيد الحالية في غزة انتهت

قال مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة لفصائل "المقاومة الفلسطينية"، اليوم الخميس، إن جولة التصعيد الحالية في قطاع غزة انتهت والتطورات الميدانية مرتبطة بسلوك الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لـ"الأناضول": "المقاومة ردت على جرائم العدو الإسرائيلي".

ومنذ مساء أمس، تشن الطائرات الإسرائيلية الحربية سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد استشهد 3 فلسطينيين جراء الغارات التي شنتها إسرائيل على القطاع، بينهم سيدة حامل بالشهر التاسع وطفلتها (1.5 عاما)، وأصيب 12 آخرون بجراح مختلفة.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنه "أغار منذ مساء الأربعاء، على 140 هدفا في قطاع غزة".

وأضاف الجيش أن "80 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، وقد اعترضت القبة الحديدية (نظام دفاع جوي) 25 منها، وسقط معظم الباقي في مناطق مفتوحة".

جدير بالذكر أن كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، قد أعلنت أمس، مسؤوليتها عن قصف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.