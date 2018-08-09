نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مصدرين مطلعين قولهم إن السعودية بدأت بيع الأصول الكندية التي تملكها، مؤكدين أن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية أوعزت لمديري الأصول في الخارج بالتخلص من الأسهم والسندات والنقد الكندي، بغض النظر عن التكلفة.

وأضافت الصحيفة أن بيع الأصول بدأ الثلاثاء، مشيرة إلى أن المملكة بهذه الخطوة تستعرض قوتها المالية والسياسية لتحذير القوى الأجنبية ضد ما تعتبره تدخلا في شؤونها السيادية.

ولا يبدو أن هناك انفراجة كبيرة في الأزمة بين الممكلة العربية السعودية وكندا والتي بدأت يوم الاثنين الماضي بقرار سعودي مفاجئ بطرد السفير الكندي على خلفية تغريدات انتقدات أوضاعا حقوقية في المملكة، اعتبرتها "الرياض" في المقابل تدخل غير مقبول في شئونها.

ومارست السعودية حقها ضد تدخل غير مبرر، بحسب مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، الذي قال، في اتصال لـ"الوطن"، إن كندا تدخلت بشكل غير مبرر في الشئون الداخلية للمملكة، وبالتالي كان الرد السعودي قويا وسريعا.

وأضاف: "رد الفعل متماش مع الأعراف، بينما كانت اللغة المستخدمة من قبل أوتاوا هي تدخل سافر في الشان السعودي وضد البروتوكولات الدولية، في وقت تقود الممكلة عملية تطوير شديدة الأهمية".

وقال حجازي: "يجب أن ندرك أن إيقاع التغيير في المملكة لا يخضع لأي تدخل خارجي، وإنما يخضع لأجندة وطنية مرتبطة برؤية 2030".

وأضاف: "ولا أتصور أن هناك مجال أن تسعى بعض الدول للتوفيق بين الجانبين، ولو تراجع الجانب الكندي عما ما ذكره ستنتهي الأزمة، وأن تدرك كندا أن الأوضاع في أي دولة من دول المنطقة حساسة وليست بحاجة إلى أي تدخلات خارجية".