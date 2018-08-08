كشفت صحيفة "الرياض" السعودية نقلا عن قيادة قوة أمن الحج أن إجمالي عدد الذين منعوا من الدخول إلى مكة المكرمة بلغ 188 ألفا و 464 شخصا، كانت تقلهم عشرات آلاف المركبات.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن الذين مُنعوا من دخول مكة المكرمة جميعهم ممن لم يحصلوا على تصاريح عمل وتنقل خلال موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن التفتيش جرى عبر مراكز نقاط الفرز على مداخل المدينة المقدسة البالغ عددهم 12 مركزا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت قيادة أمن الحج أن الحملة مستمرة للقضاء على المخالفين لكافة التعليمات المنظمة للحج والهادفة إلى توفير الراحة واليسر لحجاج بيت الله الحرام.