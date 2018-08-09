انطلقت فعاليات الملتقى الرابع والدولي الأول، لطلاب كليات التمريض بجامعة طنطا، تحت عنوان "الإبداع الطلابي وتعزيز مكانة التمريض".

وقال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، في كلمته عن الدور الحيوي لطلاب التمريض، مثمنا على تخصصاتهم التي تساهم فى تطوير كافة مناحي الحياة، كذلك وجههم لضرورة الاستفادة من هذا الملتقي لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتقديم أبحاث ومشاريع تخدم الوطن، وتكون القوى المحركة للكثير من المشاريع القومية الهامة على مستوى الدولة.

شهد الملتقى حضور عدد من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، وكذلك وفود من أعضاء هيئة التدريس وطلاب عدد من الجامعات المصرية "المنصورة، الإسكندرية، الزقازيق، المنوفية، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI)".