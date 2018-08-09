قال الفنان محمد رمضان، إنه سيظل يطرح أغانيه معتبرًا أن "جمهوره هو بوصلته الخاصة".

وأضاف رمضان خلال حواره ببرنامج "الراديو بيضحك"، المذاع على راديو "9090": "أول ما أعمل حاجة وألاقيها مش بتتقال في الشارع يبقى أنا ماشي غلط".

وأشار رمضان، إلى أن خدمته في القوات المسلحة وتحديدًا قوات الصاعقة علمته الصبر وقوة التحمل، موضحًا: "أنا مش شخص مش مشتت وعندي قدرة تحمل فرد صاعقة في عملي".

كان محمد رمضان قد أصدر قبل أيام قليلة أغنيتة الجديدة "الملك"، التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث وصف بعض النشطاء محمد رمضان بالغرور والتكبر، بينما أيده آخرون في إصدارها.