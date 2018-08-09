قال الفنان محمد رمضان، إن اتهامه بالغرور مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف رمضان خلال حواره ببرنامج "الراديو بيضحك"، المذاع على راديو "9090"، أن الهيئة التي ظهر بها أغنيتيه "نامبر وان" و"الملك" لا تعبر عن شخصيته الحقيقية، مشددًا على أن الأغنيتين مجرد عملين فنيين لا تعبران عن شخصيته الحقيقية.

وتابع: "الشائعات لن تؤثر، لكن حرام تظلم إنسان متعاملتش معاه".

وأكد: "أحرص على علاقتي بالجمهور وأسأل فريق العمل وزوجتي والمقربين مني عما إذا كنت سيئًا خلال لقائي بأحد المعجبين، لأن الجمهور هو أساس النجاح والثقة ولا يمكن أن أتكبر عليه في يوم من الأيام".