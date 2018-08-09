أناب المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، لحضور الفعالية الرياضية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، اليوم، تحت رعاية المحافظ، وبالتعاون بين صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان ومؤسسة "اتجاه"، وذلك بمركز شباب العبور بمدينة بني سويف.

استهدفت الفعالية تمكين الشباب لتوظيف الرياضة في رفع الوعي بالقضية السكانية وتغيير المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وقال أحمد سرور، مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف، في بيان، اليوم، إن الفعالية استهدفت تمكين الشباب لتوظيف الرياضة في رفع الوعي بالقضية السكانية، وتغيير المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتفعيل الدور التوعوي والخدمي للشباب والمشاركة في الأنشطة والقضايا المختلفة.

وأضاف: "تضمنت الفاعلية العديد من الفقرات الفنية والرياضية والمسرحية، فضلاً عن ندوة عن الصحة الإنجابية، بجانب إجراء فحص طبي للمشاركين، وفيلم سنيمائي توعوي، وتنفيذ لعبة الكولاج (قص ولصق بالأيدي) وبمشاركة من عناصر الجوالة والكشافة".