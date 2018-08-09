أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فتح باب التسجيل لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة حتى 15 سبتمبر 2018.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه يمكن للطلاب التسجيل بإدارة شؤون الدارسين بمقر الكلية خلال ساعات العمل الرسمية منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وهناك 7 دبلومات بالكلية تتمثل في التكنولوجيا الحيوية، الكيمياء الحيوية الطبية وكيمياء وتكنولوجيا صناعة الأسمنت، والعلوم البيئية والتنمية الصناعية وعلوم المواد وتكنولوجيا النانو ورقابة الجودة وعلوم وهندسة الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الكلية تتيح 6 برامج للماجستير تتمثل في: التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الطبية وكيمياء وتكنولوجيا صناعة الأسمنت والعلوم البيئية والتنمية الصناعية وعلوم المواد وتكنولوجيا النانو وعلوم وهندسة الطاقة المتجددة.