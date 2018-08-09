وجهت السيدة هالة، والدة الطفلة مروة تامر محمد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لطلبها علاج طفلتها على نفقة الدولة؛ وذلك لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة.

وقالت هالة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنها لم تكن تتوقع أن تكون الاستجابة بهذه السرعة.

وأضافت: "إمبارح من ساعة ما عملت المناشدة مكتب الرئاسة ومكتب الوزيرة مسابوناش، ودلوقتي بعتوا لينا عربية عشان تاخد البنت".

وأشارت، والدة الطفلة، إلى أن ابنتها كانت تُعالج بشكل خاطئ منذ عام، ووجهت حديثها للرئيس السيسي قائلًا: "شكرًا يا ريس كفاية وقفتك معانا، وربنا ميحرمناش منك أبدًا، ودي شهادة ميلاد جديدة ليها ولينا".