قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة لفحص الشكوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعسكريين القدماء، بشأن قطعة أرض مخصصة للجمعية بالامتداد العمراني برأس البر وتداخلها مع قطعة الأرض المجاورة والمطالبة بإيقاف أعمال المباني بها.

وبحسب بيان، اليوم، نص القرار "أن تكون مهمة اللجنة بحث الشكوى ومراجعة مشاريع التقسيم المعتمدة للجمعية وكافة العقود المرفقة بمشاريع التقاسيم والمساحات، كما تفحص اللجنة الرخص الصادرة للقطع المشار إليها بالشكوى، وبيان مدى صحتها وتحديد المخالفات إن وجدت".

وأكد البيان أن المحافظ وافق على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية باستصدار قرار بفرض مقابل تحسين وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 على العقارات المبنية والأراضي التي طرأ عليها تحسين والتي تقع في نطاق منطقة التحسين لمشروع ميدان صلاح سالم.