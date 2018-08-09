قال رضا عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه أطلق مبادرة وطنية لمدة أسبوع، اعتبارًا من 11 أغسطس الجاري، لإقامة معسكر دائم لفريق العمل بالجهاز في القرية الذكية، للعمل على حل المشكلات التي تواجه المستهكلين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نتعامل مع مهنتنا باعتبارها رسالة وليست مجرد وظيفة نمطية، والمواطن هو الأهم بالنسبة لنا".

وتابع، أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وبرنامج الحكومة بشأن تخفيض زمن الاستجابة للشكاوى.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، المبادرة لاقت استحسان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، كما نسق الجهاز مع مختلف الشركات والهيئات للعمل على سرعة الاستجابة للمشكلات التي تواجه المواطن.