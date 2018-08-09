الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يحتفل بالعام 21 على تأسيسه في بني سويف

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف"EPSF-BeniSuef"، اليوم، احتفالية بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسه، لخدمة المجتمع والطالب الصيدلي، تحت شعار " Leave A Legacy".

تضمن الاحتفال عدة فقرات متنوعة منها التعليمية والترفيهية للطلاب من مختلف الكليات، وبحضور أعضاء من هيئة التدريس من كلية الصيدلة، وأعضاء من مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة، بالإضافة لأعضاء مكتب الاتحاد الحاليين والسابقين.

وأكد بيان، اليوم، أن فعاليات الحفل تضمنت محاضرتين عن التسويق والتخطيط لسوق العمل، ومعرض فني وتعريف بالمكتب وبأهم نشاطاته وفقرة موسيقية بختام الحفل.

يشار إلى أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف جرى تأسيسه عام 1998 وهو عضو كامل في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة والذي تم تأسيسه عام 1982.