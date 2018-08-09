استشهد، فجر اليوم، 3 فلسطينيين بينهم امرأة حامل وطفلتها، فيما أصيب 12 آخرون بجروح، فى القصف الإسرائيلى، الذى استمر منذ أمس، مستهدفاً مواقع متفرقة فى القطاع.

وقال متحدث عسكرى إسرائيلى: «إن الجيش أغار منذ مساء الأربعاء، على 140 هدفاً فى غزة»، مشيراً إلى أن فلسطينيين أطلقوا 80 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوبى إسرائيل.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم، عن مسئول عسكرى إسرائيلى رفيع المستوى قوله: «إن الأوضاع تقترب بسرعة نحو اندلاع حرب ضد قطاع غزة»، فيما أفادت وكالة «سوا» الفلسطينية، أمس، بوجود اتصالات مصرية مع «حماس» وإسرائيل لتهدئة الأوضاع فى غزة ومنع اندلاع حرب رابعة.

الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين.. ودعوة للاحتشاد بـ«الحرم الإبراهيمى».. ومظاهرة بحرية غداً

من جانبه، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دول العالم لمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل. ودعا وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى، الشيخ يوسف إدعيس، الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن وجوده إلى التوجه، اليوم، للصلاة فى الحرم الإبراهيمى، والمرابطة فيه، لحمايته من مخططات الاحتلال الإسرائيلى التى تعمل على السيطرة عليه.

وأعلنت «هيئة الحراك الوطنى لكسر الحصار فى غزة»، عن انطلاق مظاهرة بحرية غداً، رفضاً لاستمرار الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع، ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة من ميناء غزة نحو الحدود البحرية الشمالية للقطاع.